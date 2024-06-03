В оккупированном Луганске могут появиться отделения российских банков

В оккупированном Луганске появились банкоматы российских банков Сбербанк и ВТБ.



В начале мая глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что банк планирует начать работу на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.



ВТБ недавно разместил объявление о поиске персонала для работы в Луганске.



Оба российских банка находятся под санкциями Европейского Союза.



Украинской банковской системы в оккупации нет. Полноценной российской — тоже. Для оформления российской банковской карты жители оккупации вынуждены выезжать на территорию России.



На сегодняшний день единственным банком, который работает на захваченных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей является Промсвязьбанк (ПСБ). Он, как и Сбербанк, находится под западными санкциями.



Подробности о работе банковской системы в оккупации читайте в статье «Трудности перевода. Криптовалюта для пенсионеров, зарплата по чужому паспорту и другие финансовые махинации в Донецке».