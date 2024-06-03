В окупованому Луганську з'явилися банкомати двох російських банків

Банкомати ВТБ та Сбербанку в окупованому Луганську. Фото: соцмережі

В окупованому Луганську з'явилися банкомати російських банків Сбербанк та ВТБ.



На початку травня глава Сбербанку Герман Греф повідомив, що банк планує розпочати роботу на окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.



ВТБ нещодавно розмістив оголошення про пошук персоналу для роботи в Луганську.



Оновлено (4 червня). ВТБ повідомив, що в липні відкриє два відділення в Луганську, а до кінця року планує почати обслуговування клієнтів в окупованих Маріуполі та Донецьку.



Обидва російські банки перебувають під санкціями України та країн Заходу.



Української банківської системи в окупації немає. Повноцінною російської — теж. Для оформлення російської банківської картки мешканці окупації змушені виїжджати на територію Росії.



На сьогодні єдиним банком, який працює на захоплених територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, є Промзв'язокбанк (ПСБ). Він, як і Сбербанк та ВТБ, під західними санкціями.



Подробиці роботи банківської системи в окупації читайте у статті «Труднощі переказу. Криптовалюта для пенсіонерів, зарплата за чужим паспортом та інші фінансові махінації у Донецьку».