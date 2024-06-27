Известны имена оккупантов, погибших во время удара по Первомайску

В оккупированном Первомайске Луганской области 21 июня в результате удара ВСУ погибли минимум трое российских военных. Тогда в группировке «ЛНР» заявили, что в результате удара частично обрушилась стена жилого многоэтажного дома. О попадании по военным объектам РФ ничего не было сказано.



Telegram-канал russianocontext назвал имена троих погибших: Семушин Владимир Владимирович, позывной «Игрок» (родом из Архангельской области), Изъюров Дмитрий Владимирович, позывной «Морт» (родом из Республики Коми), Кирьяков Константин Эдуардович, позывной «Марвик».



Это не полный список, утверждает канал.



Кроме того, группировка «ЛНР» заявила, что 21 июня БПЛА атаковали оккупированный Первомайск. Оккупационная администрация города не показала место попадания.



Тогда же сообщили, что в ходе обстрела Первомайска «значительные повреждения получили не только здания и сооружения одного из центральных районов города, но и проходящая через него автомобильная дорога общего пользования регионального значения».