Главное за день: Армия РФ «засыпает» Донецкую область авиабомбами. Обстрел базы РФ в Донецке

Политика



Глава группировки «ЛНР» Леонид Пасечник представил кандидатуру на должность так называемого председателя «правительства ЛНР» Егора Ковальчука. Ранее Ковальчук восемь лет занимал должности в банковской сфере, после чего был заместителем главы администрации Челябинска, а затем перешел на работу в правительство региона.



Общество



На оккупированной территории две женщины, представившись близкими российских боевиков, подозреваемых в убийстве, обратились к российскому президенту Владимиру Путину. В сети появилось видео, на котором Ольга Иорданова и Ирина Мальцева просят отпустить двоих задержанных — командира танковой роты 5-й бригады Андрея Иорданова и лейтенанта Владимира Бажина 5-й бригады российской оккупационной армии. Их арестовали по подозрению в убийстве «добровольца» из США Рассела Бентли. Он был похищен, а потом убит в Донецке российскими военными. Женщины утверждают, что их близких удерживают «незаконно».



Российский летчик вертолета Ка-52 и Z-блогер Алексей Воевода рассказал, что в оккупированном городе Бердянск Запорожской области «отправил на подвал» девушку за то, что она заговорила с ним на украинском языке.



Жителей Славянска призывают не употреблять питьевую воду из централизованного водоснабжения из-за угрозы отравлений и заражения острыми кишечными инфекциями



Боевые действия



Российская армия нанесла ракетные и авиационные удары по населенным пунктам Донецкой области, в частности, под удар попали Бахмутский, Волновахский и Покровский районы. Пострадали 11 человек.



Военные РФ в очередной раз нанесли авиаудар по Селидово Донецкой области. Повреждено административное здание подразделения ГСЧС, 6 пятиэтажных и 37 частных жилых домов, 1 частный автомобиль. Пострадавших и погибших нет.



В пригороде Херсона в результате обстрелов со стороны российских оккупационных войск 26 июня ранены два ребенка.



РФ вновь нанесла удар баллистической ракетой по гражданской инфраструктуре Одесской области. В промышленном секторе повреждено административное здание. Люди не пострадали.



В группировке «ДНР» заявили, что в ходе обстрелов в Горловке и Донецке один человек погиб, еще пятеро — получили ранения, среди них — двое детей.



Вечером 25 июня Куйбышевский район оккупированного Донецка попал под обстрел. В «ДНР» заявили о трех погибших и шести раненых. «Новости Донбасса» нанесли места двух «прилетов» на карту. Видно, что они находятся рядом с территорией завода «Топаз». До оккупации РФ это было оборонное предприятие, на котором создавали комплексы радиоэлектронной разведки. В 2015 году, уже после оккупации Донецка, на территории завода OSINT-исследователи геолоцировали присутствие российского комплекса РЭБ «Ртуть-БМ».



Новости Донбасса в видеоформате:





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