Отменить отключения света планируют на некоторых прифронтовых территориях Украины

На некоторых прифронтовых территориях Украины перестанут отключать свет

Кабинет министров Украины планирует изменить методику применения графика отключений электроэнергии для части прифронтовых территорий, где наблюдается тяжелая гуманитарная ситуация и реальная угроза жизни вследствие обстрелов. Об этом сообщил глава правления компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий в интервью «Громадському».

По словам главы компании, вскоре Кабмин определит зоны, близкие к линии фронта, где отключения электроэнергии больше не будут применять.

Он также напомнил, что каждому облэнерго назначается определенное количество очередей для отключений. Эти очереди распределяются по всей стране таким образом, чтобы обеспечить более равномерное распределение бремени отключений между областями.

«Например, в определенное время во всех областях одновременно вводится одна и та же очередь отключений. И, конечно, эти очереди между собой постоянно меняются. Это позволяет снизить неравномерность и обеспечить более справедливое распределение объемов отключений в стране», — отметил руководитель «Укрэнерго».

Напомним, ночью 20 июня российские БПЛА нанесли массированный удар по объектам гражданской энергетической инфраструктуры Украины. Было повреждено оборудование на энергообъектах в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой и Киевской областях.