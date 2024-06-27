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Главное за день: 11 требований от Венгрии. Удар по базе россиян в Курской области

27 июня 2024, 23:20

Главное за день: 11 требований от Венгрии. Удар по базе россиян в Курской области

Политика

Венгрия требует от Украины признать, что вся территория Закарпатья, даже там, где этнические венгры никогда не проживали, является «традиционно венгерской» территорией. Это одно из 11 ключевых требований, которые Будапешт передал Киеву для того, чтобы разблокировать дальнейший путь Украины для вступления в ЕС.

Общество

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине (ММПЧУ) с февраля 2022 года опросила более 600 освобожденных из заключения украинских гражданских лиц и военнопленных. Как и в предыдущих выводах, каждый опрошенный рассказал о пытках — от жестокого избиения и длительного пребывания в стрессовых положениях тела, до ударов электрическим током по половым органам и травли собаками.

Бывшего «министра обороны ДНР» и российского боевика Игоря Гиркина-Стрелкова этапировали в колонию. Его жена Мирослава Регинская отметила, что сейчас нет информации о том, в какую колонию его направили.

Кабмин планирует изменить методику применения графика отключений электроэнергии для части прифронтовых территорий, где наблюдается тяжелая гуманитарная ситуация и реальная угроза жизни вследствие обстрелов.

Боевые действия

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что российские войска не способны на «значительные прорывы» на поле боя в Украине. Причиной этому послужили удары вглубь территории России — они причиняют ей значительные поражения.

Институт изучения войны (ISW) сообщает, что Северная Корея собралась отправить «строительные и инженерные силы» в оккупированную Донецкую область и сам Донецк. Они якобы будут участвовать в так называемых восстановительных работах во временно оккупированных районах Донецкой области уже с июля 2024 года. И это обойдется России в 115 миллионов долларов каждый год.

Согласно данным аналитиков DeepState, Силы обороны Украины отбросили российские войска возле села Терны Донецкой области. В то же время армия РФ продвинулась в городе Красногоровка и возле поселка Выемка на Донетчине.

Украинские защитники вытеснили российские силы из микрорайона «Канал» в городе Часов Яр Донецкой области. По словам спикера оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Назара Волошина, сейчас вражеской армии там нет.

Армия РФ ударила по Горняку и Нью-Йорку на Донетчине: ранены три человека. Кроме этого, российская авиация скинула авиабомбу на город Селидово Донецкой области, в результате чего шесть человек получили ранения. Под атаку россиян попал город Торецк и село Ясеновое. Один человек погиб, еще один ранен, также повреждено предприятие. Из «Ураганов» российские войска ударили по Курахово – два человека погибли, еще двое ранены.

Оккупированный город Дебальцево Донецкой области попал под обстрел сегодня днем. Соответствующие кадры в социальных сетях опубликовали очевидцы. После удара начался пожар, который зафиксировали спутники NASA. Видно, что возгорание произошло в частном секторе. Оккупационные власти ситуацию не комментировали.

Силы обороны поразили с помощью HIMARS базу россиян в селе Стропицы Курской области РФ. Повреждена местная школа, в которой базировались российские оккупанты. Пять солдат армии РФ были госпитализировали в медицинское учреждение с ранениями различной тяжести.

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