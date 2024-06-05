Російські військові намагаються вийти на трасу між Мар'їнкою та Вугледаром у Донецькій області

Бійці 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ відбили черговий штурм російської окупаційної армії з колонами техніки на південь від села Костянтинівка Донецької області. Про це повідомили аналітики DeepState.

«Росіяни не зупиняються у спробах прорвати позиції українських військових. Вони намагаються реалізувати своє завдання виходу на трасу Вугледар — Водяне — село Костянтинівка з метою подальшого просування та виходу до тилу підрозділів Вугледарського угруповання Сил оборони», — йдеться у повідомленні.

Аналітики уточнили, що атаки здійснюються по всій лінії траси, щоб знайти слабкі місця.

«Невеликі поступи, яких згодом все ж таки досягають агресори, даються їм великими втратами», — зазначили в DeepState.

Також аналітики оприлюднили відео відбиття штурму окупантів, на якому видно, як українські військові знищують техніку та особовий склад окупаційної армії.

Нагадаємо, російським військам вдалося просунутися в районі Мар'їнки, Очеретино та Роботино.