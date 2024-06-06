Російський БПЛА атакував рейсовий автобус на Дніпропетровщині: постраждали четверо людей

БПЛА атакував автобус у Дніпропетровській області, 4 постраждалих

Сьогодні, 6 червня, БПЛА росіян атакував рейсовий автобус у Дніпропетровській області, в якому були люди. Про це розповів голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.



«Автобус зайнявся, рятувальники пожежу оперативно загасили. Постраждали люди, які знаходилися всередині. Це чоловіки 52, 65 і 73 років. І 38-річна жінка», - заявив Лисак.

БПЛА атакував автобус на Дніпропетровщині, 4 постраждалих. Фото: Лисак

За словами голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації у Нікопольському районі було гучно через удари російської артилерії та дронів-камікадзе.



Також через атаки окупантів РФ пошкоджено інфраструктурний об'єкт, дев'ятиповерхівку, три приватні будинки та господарську споруду. До того ж зачепило газопроводи та лінії електропередач.

У Дніпропетровській області росіяни пошкодили інфраструктурний об'єкт та дев'ятиповерхівку. Фото: Лисак

Раніше стало відомо, що вчора, 5 червня, приблизно о 22:10 російські війська обстріляли двома авіабомбами УМПБ Д-30СН місто Селидове Донецької області.