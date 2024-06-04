Кабинет министров готовит список специальностей, не подлежащих мобилизации

Кабмин готовит перечень специальностей и должностей, не подлежащих призыву в ряды ВСУ. Об этом заявил глава подкомитета ВР по нацбезопасности Федор Вениславский в комментарии Times of Ukraine.

Он подчеркнул, что бронировать от мобилизации будут профессии, а не конкретных людей, и подчеркнул, что в основном это будут работники критических отраслей промышленности.

«На уровне комитета мы рассматривали алгоритмы бронирования, пытались четко определить перечень профессий и должностей, которые могут быть забронированы, избежать коррупционных составляющих. Чтобы не бронировались лица, а только специалисты, необходимые для критических отраслей промышленности, военно-промышленного комплекса, оборонно-промышленного комплекса», — сказал Вениславский.

Вениславский уточнил, что список должностей должен быть составлен на этой неделе.

Признанные критически важными для экономики Украины оборонные предприятия, законно могут бронировать до 100% работников, призвали власти не мобилизовать официально трудоустроенных работников во время сверки данных в ТЦК и СП.

Ранее сообщалось, что, по данным на 29 мая, более 1,3 миллиона военнообязанных украинцев уже обновили свои данные. Об этом рассказали в министерстве обороны Украины. По словам спикера ведомства Дмитрия Лазуткина, примерно 25-28,5% из них имеют отсрочку или бронирование.