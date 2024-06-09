Кадиров заявив про захоплення села в Сумській області. Місцева влада спростовує

Глава Чечні Рамзан Кадиров стверджує, що полк «Ахмат-Чечня» спільно з військовими інших російських підрозділів захопили прикордонне село Рижівка на Сумщині.
Він назвав це «тактичними діями».
Оновлено. У Рижівці на Сумщині немає російських військ, повідомив «Суспільному» голова Білопільської громади Юрій Зарко.
Кадиров виклав відео, в якому представник «Ахмата» заявив про захоплення Рижівки.
Судячи з фасаду та табличок, відео справді записане на тлі сільради Рижівки.
Сільрада Рижівки. Фото: Суспільне Суми
Це українське село перебуває фактично на кордоні із РФ.
Український воєнний журналіст і блогер Богдан Мірошников вважає, що відео на тлі сільради Рижівки, яка знаходиться за 700 метрів від держкордону, було записано російською ДРГ, якої там уже немає.
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях