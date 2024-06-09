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Кадиров заявив про захоплення села в Сумській області. Місцева влада спростовує

Оновлено
09 червня 2024, 23:55

Кадиров заявив про захоплення села в Сумській області. Місцева влада спростовує

Рижівка на карті Google Рижівка на карті Google

Глава Чечні Рамзан Кадиров стверджує, що полк «Ахмат-Чечня» спільно з військовими інших російських підрозділів захопили прикордонне село Рижівка на Сумщині.

Він назвав це «тактичними діями».

Оновлено. У Рижівці на Сумщині немає російських військ, повідомив «Суспільному» голова Білопільської громади Юрій Зарко.

Кадиров виклав відео, в якому представник «Ахмата» заявив про захоплення Рижівки.

Судячи з фасаду та табличок, відео справді записане на тлі сільради Рижівки.

Сільрада Рижівки. Фото: Суспільне Суми

Це українське село перебуває фактично на кордоні із РФ.

Український воєнний журналіст і блогер Богдан Мірошников вважає, що відео на тлі сільради Рижівки, яка знаходиться за 700 метрів від держкордону, було записано російською ДРГ, якої там уже немає.

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