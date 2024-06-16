РФ скинула на Нью-Йорк авіабомбу, а Костянтинівку обстріляла з дрона: поліція розповіла про наслідки атак

Росіяни атакували Донецьку область. Фото: поліція

Російська армія минулої доби атакувала сім населених пунктів Донецької області. Зокрема, окупанти скинули на Нью-Йорк авіаційну бомбу, а в Костянтинівці з безпілотника пошкоджено будинок та господарську споруду. Про це повідомили у пресслужбі поліції.



«Протягом доби поліція зафіксувала 2522 російські обстріли. Війська РФ вдарили по містах Костянтинівка, Лиман, Торецьк, селищах Нью-Йорк, Райське, селах Воздвиженка, Улакли», — йдеться у повідомленні.





У відомстві зазначили, що пошкоджено 42 цивільні об'єкти, з них 27 житлових будинків.

Ситуація у регіоні:





Село Улакли росіяни накрили з РСЗВ «Смерч». Пошкоджені два приватні будинки та сільська інфраструктура.



На Нью-Йорк окупанти скинули КАБ-250 – зруйновані 12 приватних будинків.



У Костянтинівці ударом ворожого дрона пошкоджено приватний будинок та господарську споруду.



Раніше ми писали, що внаслідок атак троє людей загинули, також є постраждалі.