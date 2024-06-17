Силы обороны впервые захватили российский «танк-черепаху» и взяли экипаж в плен

ВСУ завоевали танк-черепаху россиян. Фото: Хортица

На Краматорском направлении украинские военнослужащие впервые захватили российский «танк-черепаху», а также взяли в плен танкистов. Об этом сообщили в пресс-службе оперативно-стратегической группировки войск «Хортица».



«В районе Клещиевки воины 22-й отдельной механизированной бригады захватили российский «танк-черепаху», а также взяли в плен его экипаж», — говорится в сообщении.





В ведомстве отметили, что украинским военным впервые удалось завоевать это танк.



«Благодаря подразделению беспилотных систем был обнаружен вражеский танк в районе села Клещиевка. Применив БпАК, по танку были совершены сбросы. Пораженный танк и дезориентированный экипаж противника, пытаясь сбежать, потерял любую возможность найти верное направление для возвращения к своим позициям», — говорится в сообщении.



Как отмечается, во время переговоров с экипажем механик-водитель спрятался внутри вместе с гранатой и пытался взорвать танк, однако украинские пехотинцы «нашли весомые аргументы для убеждения, что лучше жить, чем умереть».



Ранее мы писали, что Служба безопасности Украины уничтожила более 1000 российских танков с начала широкомасштабного вторжения России. Больше всего их было ликвидировано в Донецкой и Харьковской областях.