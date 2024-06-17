Сили оборони вперше захопили російський «танк-черепаху» та взяли екіпаж у полон

ЗСУ завоювали танк-черепаху росіян. Фото: Хортиця

На Краматорському напрямку українські військовослужбовці вперше захопили російську «танк-черепаху», а також узяли в полон танкістів. Про це повідомили у пресслужбі оперативно-стратегічного угрупування військ «Хортиця».



«У районі Кліщіївки воїни 22-ї окремої механізованої бригади захопили російський «танк-черепаху», а також взяли в полон його екіпаж», — йдеться у повідомленні.





У відомстві зазначили, що українським військовим вперше вдалося завоювати цей танк.



«Завдяки підрозділу безпілотних систем було виявлено ворожий танк у районі села Кліщіївка. Застосувавши БпАК по танку були здійснені скиди. Уражений танк та дезорієнтований екіпаж противника, намагаючись втекти, втратив будь-яку можливість віднайти вірний напрямок для повернення до своїх позицій», — йдеться у повідомленні.



Як зазначається, під час переговорів з екіпажем механік-водій сховався всередині разом з гранатою та намагався підірвати танк, проте українські піхотинці «знайшли вагомі аргументи для переконання, що краще жити, ніж померти».



Раніше ми писали, що Служба безпеки України знищила понад 1000 російських танків із початку широкомасштабного вторгнення Росії. Найбільше їх було ліквідовано у Донецькій та Харківській областях.