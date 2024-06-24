Силы ПВО утром уничтожили одну крылатую ракету над Одесской областью

Одну крылатую ракету удалось уничтожить силам противовоздушной обороны. Фото: Воздушные силы ВСУ

Сегодня утром, 24 июня, российская армия в очередной раз ударила по Одесской области крылатыми ракетами. Силы и средства противовоздушной обороны сбили одну российскую цель. Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ.



«Утром 24 июня 2024 года российские оккупанты атаковали Одесскую область двумя крылатыми ракетами, вероятно «Искандер-К», — говорится в сообщении.



В ведомстве отметили, что одну ракету сбили силы противовоздушной обороны.



Также утром российские захватчики ударили по территории Херсонской области авиационными бомбами.



Кроме того, за 23 июня на Николаевщине был уничтожен разведывательный беспилотник «ZALA».



Ранее мы писали, что 24 июня в результате российской атаки зафиксировано попадание по гражданской инфраструктуре в Одессе.