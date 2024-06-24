Сили ППО вранці знищили одну крилату ракету над Одеською областю

Одну крилату ракету вдалося знищити сил протиповітряної оборони. Фото: Повітряні сили ЗСУ

Сьогодні вранці, 24 червня, російська армія вкотре вдарила по Одеській області крилатими ракетами. Сили та засоби протиповітряної оборони збили одну російську ціль. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ.



«Вранці 24 червня 2024 року російські окупанти атакували Одеську область двома крилатими ракетами, ймовірно, «Іскандер-К», — йдеться у повідомленні.



У відомстві зазначили, що одну ракету збили сили протиповітряної оборони.



Також вранці російські загарбники вдарили по території Херсонської області авіаційними бомбами.



Крім того, за 23 червня на Миколаївщині знищений розвідувальний безпілотник ZALA.



Раніше ми писали, що 24 червня в результаті російської атаки зафіксовано влучання в цивільну інфраструктуру в Одесі.