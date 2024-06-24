РФ утром ударила по Торецку: есть жертва и пострадавший

Россияне атаковали Торецк. Фото: Вадим Филашкин

Российская армия сегодня утром, 24 июня, в очередной раз атаковала Торецк Донецкой области. В результате ударов один человек погиб, еще один – получил ранения. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



По уточненной информации, город обстреляли утром, около 10:00.



«Россияне попали в частный дом — погибла 63-летняя женщина, ранен 64-летний мужчина. Раненый направлен в ближайшую больницу», — написал он.



Филашкин призвал жителей Донетчины эвакуироваться из опасного региона.



Также утром россияне атаковали Одесскую область баллистическими ракетами.