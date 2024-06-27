Україна та ЄС уклали угоду про безпеку. Фото: Міністерство юстиції України

Сьогодні, 27 червня, Україна та ЄС уклали угоду про гарантії безпеки. Про це повідомляє пресслужба Міністерства юстиції України.

У цьому договорі виділені три основні пункти:

Закладено підтримку у 50 млрд євро на найближчі 4 роки в межах програми Ukraine Facility;

Фокус на довгостроковій оборонній співпраці;

Сторони зобов'язані розпочати термінові консультації впродовж доби у разі повторної агресії.

Також за інформацією українського Мін'юсту, укладені угоди про гарантії безпеки з Литвою та Естонією.



Раніше, 27 травня, у Мадриді Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес підписали двосторонню Угоду про співпрацю у сфері безпеки.



Пізніше, 28 травня, у Лісабоні Президент України та прем'єр-міністр Португалії Луїш Монтенегру підписали таку ж двосторонню угоду.