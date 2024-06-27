Сьогодні, 27 червня, Україна та ЄС уклали угоду про гарантії безпеки. Про це повідомляє пресслужба Міністерства юстиції України.
У цьому договорі виділені три основні пункти:
Також за інформацією українського Мін'юсту, укладені угоди про гарантії безпеки з Литвою та Естонією.
Раніше, 27 травня, у Мадриді Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес підписали двосторонню Угоду про співпрацю у сфері безпеки.
Пізніше, 28 травня, у Лісабоні Президент України та прем'єр-міністр Португалії Луїш Монтенегру підписали таку ж двосторонню угоду.
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