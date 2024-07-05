Потери армии РФ за сутки: 1110 человек и 54 артиллерийские системы

Потери ВС РФ за сутки превысили 1110 человек и 54 артсистемы. Фото: ВСУ

Общие боевые потери армии РФ за сутки ориентировочно составили 1110 человек личного состава, 10 танков, 11 боевых бронированных машин и 54 артиллерийские системы. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в Telegram.



«В дополнение ВСУ также уничтожили 57 БпЛА оперативно-тактического уровня, 54 единицы автомобильной техники и автоцистерн и пять машин специальной техники», — говорится в сообщении.



Напомним, за прошедшие сутки общие боевые потери армии РФ ориентировочно составили 1200 человек личного состава и девять танков.