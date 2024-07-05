Втрати армії РФ за добу: 1110 осіб та 54 артилерійські системи

Загальні бойові втрати армії РФ за добу орієнтовно склали 1110 осіб особового складу, 10 танків, 11 бойових броньованих машин та 54 артилерійські системи. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у Telegram.
«На додачу ЗСУ також знищили 57 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 54 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн і п'ять машин спеціальної техніки», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, за минулу добу загальні бойові втрати армії РФ орієнтовно склали 1200 осіб особового складу та дев'ять танків.
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