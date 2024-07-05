Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Втрати армії РФ за добу: 1110 осіб та 54 артилерійські системи

05 липня 2024, 07:24

Втрати армії РФ за добу: 1110 осіб та 54 артилерійські системи

Втрати ЗС РФ за добу перевищили 1110 осіб та 54 артсистеми. Фото: ЗСУ Втрати ЗС РФ за добу перевищили 1110 осіб та 54 артсистеми. Фото: ЗСУ

Загальні бойові втрати армії РФ за добу орієнтовно склали 1110 осіб особового складу, 10 танків, 11 бойових броньованих машин та 54 артилерійські системи. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у Telegram.

«На додачу ЗСУ також знищили 57 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 54 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн і п'ять машин спеціальної техніки», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу загальні бойові втрати армії РФ орієнтовно склали 1200 осіб особового складу та дев'ять танків.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Місця
Україна
Інше
втрати російської армії
Організації
ЗСУ

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
08:30
У Костянтинівці зруйновано багатоквартирний будинок внаслідок російського обстрілу, є поранені
23:48
Головне за день: Бої за Торецьк. РФ розширила фронт у Харківській області
23:25
В окупованій Горлівці через обстріли одна людина загинула та троє поранені
16:52
Біля окупованого Дебальцевого підірвали опори залізничної контактної мережі
15:38
У Харківській області поранено чотирьох людей внаслідок ранкового обстрілу
13:18
У «ДНР» понад 9 тисяч абонентів залишаються без світла
12:19
У «ДНР» змінилися тарифи на комунальні послуги: скільки доведеться платити
11:55
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
10:56
В Українську Донецької області вранці прогриміли вибухи
09:47
Російські військові обстріляли 17 населених пунктів Донецької області минулої доби
23:46
Головне за день: Дніпро, Харків – масові обстріли. Удар по складу боєприпасів у Донецьку
20:20
Внаслідок обстрілу в Донецьку палає російський склад боєприпасів (оновлено)
17:22
Армія РФ перекидає резерви у бік Торецька та Покровська через Маріуполь — міськрада
16:03
У захопленому Донецьку стався обстріл: двох людей госпіталізували
14:12
Окупований Донецьк частково знеструмлений: є проблеми з водою
11:32
У Дніпрі після російського обстрілу щонайменше троє загиблих та 18 постраждалих
10:50
У Боровій на Харківщині з-під завалів будинку витягли тіло загиблого
08:02
Трамп готовий віддати Путіну частину українських територій в обмін на швидке завершення війни — Politico
23:39
Головне за день: Орбан прибув до Києва. У Криму знищений склад дронів
23:22
Проголосували за проведення незаконного референдуму: три «депутати парламенту ДНР» отримали термін
усі новини
10:13
Понад 30 разів росіяни атакували Донеччину за добу: Філашкін показав наслідки ударів
09:28
На Київщині лунали вибухи, уламки дронів пошкодили житлові будинки
09:15
Безпілотники вночі атакували Приморсько-Ахтарськ РФ: звідти росіяни запускають «шахеди» по Україні
08:58
Троє людей загинули та 24 постраждали внаслідок ударів росіян по Донеччині
08:30
У Костянтинівці зруйновано багатоквартирний будинок внаслідок російського обстрілу, є поранені
08:02
На візит Віктора Орбана до Москви відреагували у ЄС
07:57
ППО України збила вночі всі 32 російські «Шахеди»
07:24
Втрати армії РФ за добу: 1110 осіб та 54 артилерійські системи
07:20
Ростовську область Росії атакували безпілотники: повідомляють про пожежу на нафтовому терміналі
23:48
Головне за день: Бої за Торецьк. РФ розширила фронт у Харківській області
23:25
В окупованій Горлівці через обстріли одна людина загинула та троє поранені
22:34
ЗМІ: Український дрон ударив по пороховому заводу в РФ
21:34
Російські військові на мотоциклах не лише марно штурмують українські позиції, а й евакуюють тіла загиблих
20:20
РФ вдарила по території порту на Одещині: є загиблий і поранені
18:45
В Донецькій області через обстріл та атаки дронів поранена одна людина загинула та восьмеро поранені
18:29
Путін заявив, що РФ не припинить стріляти по Україні
17:50
Графік відключення світла в Україні на 5 липня вже відомий
17:28
Російські війська авіацією намагаються знищити Торецьк, щоб потім захопити руїни міста
17:20
Чотири райони Донеччини під ударом росіян: є жертва та постраждалі, серед них дитина
16:52
Біля окупованого Дебальцевого підірвали опори залізничної контактної мережі
усі новини
ВІДЕО
Наслідки падіння уламків дрона, збитого російською ППО у Приморсько-Ахтарську. Фото: соцмережі Безпілотники вночі атакували Приморсько-Ахтарськ РФ: звідти росіяни запускають «шахеди» по Україні
05 липня, 09:15
У Костянтинівці зруйновано багатоквартирний будинок внаслідок російського обстрілу, є поранені У Костянтинівці зруйновано багатоквартирний будинок внаслідок російського обстрілу, є поранені
05 липня, 08:30
Вночі околиці Ростова-на-Дону атакували безпілотники, повідомляється про пожежі. Фото: Це Ростов/Telegram Ростовську область Росії атакували безпілотники: повідомляють про пожежу на нафтовому терміналі
05 липня, 07:20
Внаслідок обстрілу в Донецьку палає російський склад боєприпасів (оновлено) Внаслідок обстрілу в Донецьку палає російський склад боєприпасів (оновлено)
03 липня, 20:20
Росіяни продовжують перетворювати Маріуполь на військову базу. Фото: міськрада Армія РФ перекидає резерви у бік Торецька та Покровська через Маріуполь — міськрада
03 липня, 17:22
Парамедики потрапили під обстріл. Фото: скрін з відео Під Торецьком авто парамедиків поліції потрапило під обстріл: є постраждалі
03 липня, 15:52
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір