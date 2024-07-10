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Украина может бить ракетами Storm Shadow по территории РФ — премьер Британии

10 июля 2024, 12:59

Украина может бить ракетами Storm Shadow по территории РФ — премьер Британии

Украина может бить по РФ с помощью британских ракет. Фото: соцсети Украина может бить по РФ с помощью британских ракет. Фото: соцсети

Украина может использовать британские ракеты Storm Shadow для нанесения ударов по военным объектам на территории России. Об этом сообщил новый премьер-министр Великобритании Кир Стармер, передает Bloomberg.

Глава британского правительства, отвечая на вопрос журналиста, согласился с тем, что Украина сама решает, как ей использовать ракеты Storm Shadow, подаренные Великобританией.

Таким образом Стармер подтвердил, что продолжит политику предыдущего правительства Великобритании в отношении использования ее дальнобойного оружия в российско-украинской войне.

Справка

Storm Shadow — британско-французская разработка (совместный проект компаний British Aerospace и Matra), которая имеет 2 основные модификации и, соответственно, дальность поражения — до 250 километров в экспортном варианте и 500 (560) километров в базовом.

Ранее мы писали, что высокопоставленный чиновник НАТО отметил, что война в Украине может длиться еще несколько лет. Поэтому страны НАТО должны быть готовы поддерживать Киев в долгосрочной перспективе. 

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