Міноборони Британії не дозволяло Україні атакувати РФ ракетами Storm Shadows — Telegraph

У міністерстві оборони Великої Британії пояснили, що не дозволяли Україні бити ракетами Storm Shadows по військових об'єктах Росії. Про це повідомляє Telegraph.



Як зазначається, політика уряду не змінилася щодо розгортання ракет великої дальності.



Британський уряд ще минулого року дозволив Україні використовувати ракети по військових цілях у Криму та на материковій частині України, проте заборонив вражати територію РФ. За словами британських чиновників, такий крок призведе до ескалації війни та може втягнути Велику Британію у конфлікт з Росією.



Раніше ми писали, що новий прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер повідомив, що Україна може використовувати британські ракети Storm Shadow для завдання ударів по військових об'єктах на території Росії.



Глава британського уряду, відповідаючи на запитання журналіста, погодився з тим, що Україна сама вирішує, як застосовувати ракети Storm Shadow, подаровані Британією.