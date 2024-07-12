В Польше разбился военный самолет: погиб пилот

В Польше упал самолет. Фото: rmf24

12 июля военно-тренировочный самолет M-346 Bielik разбился на аэродроме в городе Гдыня. Сейчас продолжается спасательная операция. Об этом сообщило Генеральное командование Вооруженных сил Польши в соцсети Х.



«Сегодня в аэропорту в Гдыне во время тренировочного полета самолет M-346 Bielik врезался во взлетную полосу», — говорится в сообщении.



В свою очередь, представитель командования Марек Павляк сообщил RMF24, что самолет M-346 Bielik из состава четвертого авиакрыла учебной авиации врезался во взлетную полосу и загорелся. Пилот не успел катапультироваться, он разбился.



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