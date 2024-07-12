У Польщі розбився військовий літак: загинув пілот

12 липня військово-тренувальний літак M-346 Bielik розбився на аеродромі у місті Гдиня. Наразі триває рятувальна операція. Про це повідомило Генеральне командування Збройних сил Польщі у соцмережі Х.
«Сьогодні в аеропорту в Гдині під час тренувального польоту літак M-346 Bielik врізався у злітну смугу», — йдеться у повідомленні.
Своєю чергою представник командування Марек Павляк повідомив RMF24, що літак M-346 Bielik зі складу четвертого авіакрила навчальної авіації врізався у злітну смугу і спалахнув. Пілот не встиг катапультуватись, він розбився.
Раніше ми писали, що в російському Підмосков'ї 12 липня сталося падіння літака «Сухий Суперджет». Є загиблі.
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