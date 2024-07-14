Армия РФ ударила по Мирнограду: есть пострадавшие, разрушен дом

Российские оккупанты вечером, 13 июля, атаковали Мирноград Донецкую область. В результате ударов двое людей получили ранения. Об этом сообщил и.о. начальника Мирноградской городской военной администрации Юрий Третьяк, передает Суспільне Донбас.



По его словам, под ударом оказался частный сектор, более 50 частных домов повреждены, один жилой дом разрушен. Также выбиты окна, двери, повреждены крыши.



«Два человека 1955 и 2008 годов рождения пострадали - ушиб и баротравма, ночью их госпитализировали до утра», — отметил он.



Ранее мы писали, что за 13 июля российские оккупанты обстреляли Донецкую область. В результате атак шесть жителей погибли, также известно об 11 травмированных.