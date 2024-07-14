Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

Армия РФ ударила по Мирнограду: есть пострадавшие, разрушен дом

14 июля 2024, 10:26

Армия РФ ударила по Мирнограду: есть пострадавшие, разрушен дом

Российские оккупанты вечером, 13 июля, атаковали Мирноград Донецкую область. В результате ударов двое людей получили ранения. Об этом сообщил и.о. начальника Мирноградской городской военной администрации Юрий Третьяк, передает Суспільне Донбас.

По его словам, под ударом оказался частный сектор, более 50 частных домов повреждены, один жилой дом разрушен. Также выбиты окна, двери, повреждены крыши. 

«Два человека 1955 и 2008 годов рождения пострадали - ушиб и баротравма, ночью их госпитализировали до утра», — отметил он.

Ранее мы писали, что за 13 июля российские оккупанты обстреляли Донецкую область. В результате атак шесть жителей погибли, также известно об 11 травмированных.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Места
Донецкая область Мирноград
События
Война

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
23:27
Главное за день: Росармия приближается к трассе «Константиновка-Покровск». Обстрел автобуса в Мирнограде
11:05
Электробусы в Луганске отменяются: нет кадров. В оккупации снова задерживают зарплаты бюджетникам — дайджест ►
23:57
Главное за день: Обстрел аэродрома в Мариуполе. «ДНР» вынесла приговор сотруднику ОБСЕ
22:30
«ДНР» утверждает, что дроны атаковали два пассажирских автобуса в Донецке
22:00
В оккупированных городах Донецкой области теперь запрещено просить милостыню: «ДНР» приняла «закон»
21:09
«ДНР» отчиталась о годовом «бюджете» — он почти полностью состоял из российских поступлений
16:47
На Константиновку Донецкой области российские войска сбросили управляемую авиабомбу
15:42
В оккупированном Донецке в результате сброса боеприпаса с БПЛ ранен мужчина
15:18
«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!
11:45
На Донетчине российские военные убили пожилую женщину и заселились в ее дом – «Жовта Стрічка»
11:25
В оккупированном Донецке приговорили сотрудника ОБСЕ к 14 годам тюрьмы
11:25
Город Николаевка под Славянском Донецкой области подвергся российскому обстрелу
10:19
В оккупированном Луганске может остановиться общественный транспорт. Что известно
09:59
Авиация РФ сбросила бомбы на жилой сектор Харьковщины: есть погибшие и пострадавшие
08:06
Россияне обстреляли Украинск Донецкой области из «Смерча»
23:41
Главное за день: Трасса «Константиновка-Покровск» обстреливается. РФ захватила Евгеновку
14:49
При обстреле оккупированного Донецка пострадал один человек
14:28
В захваченном Луганске горит склад горюче-смазочных материалов
08:00
В Донецке российская ПВО сбила ракету над территорией больницы
23:41
Главное за день: Норвегия передает Украине F-16. Россияне снова расстреляли украинских пленных
все новости
14:11
Оккупанты обстреляли Никополь: двое людей пострадали, повреждены дома и ЛЭП
13:43
Более 130 населенных пунктов Донетчины остаются без света — Минэнерго
12:57
Разведчики сожгли комплексы связи, наблюдения и базирование российских оккупантов
12:23
РФ на этой неделе применила более 700 управляемых авиабомб по Украине — Зеленский
11:44
ПВО сбила ракеты и дроны: в Воздушных силах рассказали детали атак
11:22
Россияне захватили поселок под Волновахой — аналитики
10:58
Российские войска обстреляли Донетчину 19 раз, есть жертвы и повреждения
10:26
Армия РФ ударила по Мирнограду: есть пострадавшие, разрушен дом
09:59
Из прифронтового поселка Луганщины эвакуировали местного жителя
09:35
В результате атак на Донетчине за сутки погибли 6 жителей, еще 11 — травмированы
23:27
Главное за день: Росармия приближается к трассе «Константиновка-Покровск». Обстрел автобуса в Мирнограде
16:55
На ряде направлений в Донецкой области продолжаются бои — где пытаются продвинуться оккупанты
15:34
Среди погибших от обстрела в Мирнограде есть работники горных предприятий
14:36
После жалобы на российских командиров сербский наемник остался без жилья
14:01
ВСУ показали ликвидацию пункта российских военных в Макеевке Луганской области
13:10
За сутки российские войска разрушили и повредили 36 жилых домов в Донецкой области
12:15
В Донецкой области погиб полицейский — оккупанты атаковали его авто дроном
11:39
График отключений света сегодня станет жестче с 14 часов
11:05
Электробусы в Луганске отменяются: нет кадров. В оккупации снова задерживают зарплаты бюджетникам — дайджест ►
10:28
Беспилотники РФ ночью атаковали Славянск, разрушен дом
все новости
ВИДЕО
Разведчики сожгли комплексы связи и наблюдения РФ. Фото: ГУР МОУ Разведчики сожгли комплексы связи, наблюдения и базирование российских оккупантов
14 июля, 12:57
Зеленский назвал количество авиабомб, которые были запущены РФ. Фото: ОП РФ на этой неделе применила более 700 управляемых авиабомб по Украине — Зеленский
14 июля, 12:23
Электробусы в Луганске отменяются: нет кадров. В оккупации снова задерживают зарплаты бюджетникам — дайджест ► Электробусы в Луганске отменяются: нет кадров. В оккупации снова задерживают зарплаты бюджетникам — дайджест ►
13 июля, 11:05
В Польше упал самолет. Фото: rmf24 В Польше разбился военный самолет: погиб пилот
12 июля, 18:11
В РФ разбился самолет. Фото: соцсети В Подмосковье разбился самолет «Сухой Суперджет»: весь экипаж погиб
12 июля, 16:27
Дым после «прилета» в оккупированном Мариуполе. Фото: «Новости Донбасса» В оккупированном Мариуполе прогремели взрывы: предварительно, есть «прилет» в районе аэропорта
12 июля, 14:10

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор