Армія РФ вдарила по Мирнограду: є постраждалі, зруйновано будинок

Російські окупанти увечері, 13 липня, атакували Мирноград у Донецькій області. Внаслідок ударів двоє людей поранені. Про це повідомив в.о. начальника Мирноградської міської військової адміністрації Юрій Третяк, – передає «Суспільне Донбас».
За словами Третяка, під ударом опинився приватний сектор, понад 50 приватних будинків пошкоджені, один житловий будинок зруйнований. Також вибито вікна, двері, пошкоджені дахи.
«Дві людини 1955 і 2008 років народження постраждали — забій і баротравма, вночі їх госпіталізували до ранку», — зазначив він.
Раніше ми писали, що за 13 липня російські окупанти обстріляли Донецьку область. Внаслідок атак шестеро людей загинули, також відомо про 11 травмованих.
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