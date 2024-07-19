Зеленський: Гаряча стадія війни може завершитися до кінця поточного року

Гаряча стадія війни може завершитися цього року. Це можливо за єдності союзників і за планом, який Україна готує на Саміт миру. Таку думку висловив Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю ВВС.

«Я вважаю, що якщо ми будемо об'єднані і йтимемо, наприклад, за форматом Саміту миру, ми можемо закінчити гарячу стадію війни. Ми можемо спробувати це зробити до кінця цього року. План буде готовим. Якщо він призведе до завершення гарячої стадії війни, це буде дуже правильно і дуже сильно», — сказав він.

При цьому Зеленський підкреслив, що цей план має бути спільним із партнерами, хоча це «залежить і від їхнього бажання, щоб ніхто не грав у свої ініціативи після закінчення війни». За словами глави держави, партнери мають тиснути на Росію, «щоб РФ погодилася сідати і думати про закінчення війни».

«Це не означає, що треба відвоювати силою всі території. Вважаю, що сила дипломатії може допомогти. Якщо тиснути на Росію, я вважаю, що можна домовитися про врегулювання та дипломатичним шляхом», — сказав він.

Зеленський додав, що слабка Росія на полі бою поставить Україну у сильнішу позицію за столом переговорів.