Из каждой ситуации есть выход — глава ГСЧС о людях, которые считают, что не могут выехать с прифронтовых территорий

На прифронтовых территориях, где сохраняется ежедневная опасность, остаются жить люди. Как отметил глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Андрей Даник, у каждого — своя причина оставаться там. Однако среди этих людей есть так называемые «ждуны» — те, кто ждут прихода российской армии.



«Здесь две позиции. Первая, государственная: Украина как государство должно заботиться о каждом своем гражданине. Вторая позиция как жителя Донецкой области, который неоднократно эвакуировался: каждый человек делает свой выбор и принимает решение, чего именно он хочет — жить в свободной и независимой Украине или остаться на временно оккупированной территории», — сказал Даник в интервью «Интерфакс-Украина».



Комментируя возможное наличие объективных причин невозможности эвакуироваться, например, больные родственники, Даник сказал: «Это причины, которые человек в большинстве своем придумывает сам себе. Из каждой ситуации есть нормальный выход, и когда человек хочет, то он это делает. Я бы назвал это скорее поиском оправдания своим действиям».

Местные власти Донецкой области призывают жителей опасных городов и сел Донецкой области, рядом с которыми ведутся боевые действия, эвакуироваться.