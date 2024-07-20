З кожної ситуації є вихід — голова ДСНС про людей, які вважають, що не можуть виїхати з прифронтових територій

На прифронтових теренах, де зберігається щоденна небезпека, залишаються жити люди. Як зазначив голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Андрій Данік, кожен має свою причину залишатися там. Однак серед цих людей є так звані «почекуни» — ті, хто чекає на прихід російської армії.



«Тут дві позиції. Перша, державна: Україна як держава має дбати про кожного свого громадянина. Друга позиція як донеччан, який неодноразово евакуювався: кожна людина робить свій вибір і приймає рішення, чого саме вона хоче — жити у вільній та незалежній Україні або залишитися на тимчасово окупованій території», — сказав Даник в інтерв'ю «Інтерфакс-Україна».



Коментуючи можливу наявність об'єктивних причин неможливості евакуюватися, наприклад, хворі родичі, Данік сказав: «Це причини, які людина здебільшого вигадує сама собі. З кожної ситуації є нормальний вихід, і коли людина хоче, то вона це робить. Я назвав би це швидше пошуком виправдання своїм діям».

Місцева влада Донецької області закликає мешканців небезпечних міст та сіл Донецької області, поряд з якими ведуться бойові дії, евакуюватимуться.