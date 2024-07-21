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На Донетчине без света остаются более 130 населенных пунктов

21 июля 2024, 12:20

На Донетчине без света остаются более 130 населенных пунктов

В Донецкой области по состоянию на утро 21 июля без электроснабжения остаются 137 населенных пунктов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики.

«На утро остаются без напряжения 137 населенных пунктов, всего — 80,7 тысячи абонентов», — говорится в сообщении.

Кроме того, в ведомстве отметили, что в результате российских обстрелов за прошедшие сутки обесточены 3,3 тысячи абонентов в 2 населенных пунктах. Энергетики дали свет 1,5 тыс. абонентам в 4 населенных пунктах.

Также отключены от газоснабжения 217 абонентов.   

Ранее мы писали, что 21 июля ограничения потребления электроэнергии будут применяться в течение всех суток.

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