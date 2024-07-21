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На Донеччині без світла залишаються понад 130 населених пунктів

21 липня 2024, 12:20

На Донеччині без світла залишаються понад 130 населених пунктів

На Донеччині станом на ранок 21 липня без електропостачання залишаються 137 населених пунктів. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства енергетики.

«На ранок залишаються без напруги 137 населених пунктів, всього — 80,7 тис. абонентів», — йдеться в повідомленні.

Крім того, у відомстві зазначили, що в результаті російських обстрілів минулої доби знеструмлено 3,3 тисячі абонентів у 2 населених пунктах. Енергетики дали світло 1,5 тис. абонентів у 4 населених пунктах.

Також відключено від газопостачання 217 абонентів.

Раніше ми писали, що 21 липня обмеження споживання електроенергії будуть застосовуватися протягом доби.

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