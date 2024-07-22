Армія РФ авіабомбами вдарила по Перебудові на Донеччині: четверо людей поранені

Наслідки російських обстрілів Донецької області 22 липня. Фото: Донецька обласна прокуратура

22 липня ЗС РФ вдарили по селищу Перебудова Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.

Внаслідок обстрілу поранені четверо цивільних, які перебували на території власних будинків. Двох жінок та двох чоловіків доправили до лікарні.

Попередньо, окупанти завдали удару по селищу керованими авіабомбами УМПБ Д-30СН.

Нагадаємо, що 22 липня російська авіація скинула три авіабомби на селище Роздольне на Донеччині – двоє людей дістали поранення.