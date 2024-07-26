Пограничники уничтожили пункт управления БПЛА, склады боекомплекта, укрытий и пехоты россиян

Украинские пограничники уничтожили пункт управления БпЛА, склады боекомплекта, укрытие и пехоту противника. Фото: ГПСУ

Украинские пограничники уничтожили позиции российских оккупантов и пункт управления дронами РФ. Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.



«Уничтожено: пункт управления БпЛА, склады боекомплекта, укрытия и пехоту противника», — говорится в сообщении.



Как отмечается, военнослужащие бригады «Помста» совершили спецоперацию с помощью РСЗО на Бахмутском направлении и в Серебрянском лесу (Луганская область).



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