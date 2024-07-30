Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

На підступах до Торецька точаться бої: у DeepState повідомили, що початок битви за місто є питанням найближчого часу

30 липня 2024, 17:13

На підступах до Торецька точаться бої: у DeepState повідомили, що початок битви за місто є питанням найближчого часу

Тривають бої на підступах до Торецького. Фото: DeepState Тривають бої на підступах до Торецького. Фото: DeepState

У Залізному та Північному на підступах до Торецька Донецької області тривають бої. Про це розповіли військові аналітики українського проєкту DeepState.

«Росіяни продовжують насичувати живою силою приватну та багатоквартирну забудову у цих населених пунктах. Найближчим часом ворог зосередить основні сили для захоплення териконів шахти імені Артема та шахти «Північна». Надалі вже спробує зайти до самого міста, а контроль над відвалами дасть значну перевагу», — йдеться у повідомленні.

За словами аналітиків, ЗС РФ б'ють по Торецьку за допомогою артилерії та КАБів. Їхнє завдання, зокрема — завдати максимальних пошкоджень забудові, щоб полегшити штурмові дії.

«Початок битви за Торецьк є питанням найближчого часу. На жаль, поки що немає успішного рецепта як протистояти такій кількості піхоти без втрат позицій», — заявили в DeepState.

Крім того, військові фахівці припустили, що російські загарбники після окупації Залізного можуть спробувати вдарити в тил українському угрупованню у Нью-Йорку. Це погіршить умови для оборони селища, а також поставить під загрозу оточення сили, що знаходяться східніше.

Раніше ми писали, що український Центр протидії дезінформації уточнив, що станом на 12.00 30 липня росіян у Торецьку немає.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Місця
Донецька область Торецьк Залізне Північне
Події
Війна

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
16:58
Громадянин Данії подав до суду на Міноборони РФ через відправку на війну в Україні
15:29
Російські силовики затримали 25 «пособників ЗСУ» на окупованих територіях України
14:15
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
13:18
Офіцер ЗСУ повідомив, що росіяни увійшли до Торецька Донецької області. У ЦПД це спростовують
13:14
За донати «Азову» затримали жителя окупованого Луганська
11:07
Лісові пожежі наблизилися до окупованого Сєверодонецька на Луганщині
10:21
В окупованій Горлівці через удар безпілотника загинув вагоновожатий
07:40
У Росії засудили українку до 7 років ув'язнення у справі про теракт під час «референдуму»
07:10
На Донбасі армія РФ просунулась поблизу низки населених пунктів — DeepState
23:10
Головне за день: Удари по Торецьку – евакуація під вогнем. Річниця теракту в Оленівці
20:42
Після захоплення Бахмута, Авдіївки та Маріуполя 27% житла в аварійному стані – Путін
18:00
На окупованій Луганщині кілька днів не буде води: названі міста та селища
16:46
На окупованій Донеччині росіяни масово вирубують ліси та продають деревину за кордон
11:09
У Лисичанську окупанти забирають «на підвал» місцевих жителів за спробу користуватися мобільним зв'язком
10:24
На Донеччині ФСБ затримала росіянина: окупанти його звинувачують у плануванні підриву авто Міноборони РФ на замовлення ГУР
16:50
У Херсонській області вода непридатна для використання — ЦНС
09:59
П'ятеро людей загинули та 15 постраждали внаслідок ударів армії РФ по Донецькій області за добу
08:21
Армія РФ продовжує просуватися на Покровському напрямку — DeepState
23:00
Головне за день: Обстріл Сумської області. Атаковано три аеродроми в РФ
15:56
В окупованому Шахтарську у дітей з інвалідністю хотіли забрати частину соціальних виплат
усі новини
18:09
В «Укренерго» повідомили, чи відключатимуть світло 31 липня
17:38
Сили оборони України вночі вдарили по нафтобазі в Курській області РФ: там виникла пожежа
17:38
Армія РФ активна на Покровському напрямку: у Генштабі розповіли про ситуацію на фронті
17:13
На підступах до Торецька точаться бої: у DeepState повідомили, що початок битви за місто є питанням найближчого часу
16:58
Громадянин Данії подав до суду на Міноборони РФ через відправку на війну в Україні
16:37
У Костянтинівці під час пожежі загинув чоловік
15:59
У Туреччині мотоцикліст насмерть збив українку
15:58
ЗСУ відбили масштабний наступ на Курахівському напрямку: РФ кинула в атаку понад півсотні танків та БМП
15:29
Російські силовики затримали 25 «пособників ЗСУ» на окупованих територіях України
14:22
Жителям прифронтових територій дозволять безоплатно заготовляти дрова на зиму
14:15
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
13:18
Офіцер ЗСУ повідомив, що росіяни увійшли до Торецька Донецької області. У ЦПД це спростовують
13:14
За донати «Азову» затримали жителя окупованого Луганська
12:22
На Донеччині внаслідок детонації снаряда пошкоджено машину розмінування
11:40
Угорщина спростила в'їзд до країни для росіян та білорусів
11:14
Окупанти вдарили по Миколаївці: пошкоджено інфраструктурний об'єкт та будинки
11:07
Лісові пожежі наблизилися до окупованого Сєверодонецька на Луганщині
10:56
За добу російські окупанти атакували Донеччину понад 10 разів: Філашкін показав наслідки ударів
10:21
В окупованій Горлівці через удар безпілотника загинув вагоновожатий
09:59
Постраждала жінка під час обстрілу Покровська, є руйнування
усі новини
ВІДЕО
Масштабний наступ росіян на Курахівському напрямку. Фото: кадр із відео ЗСУ відбили масштабний наступ на Курахівському напрямку: РФ кинула в атаку понад півсотні танків та БМП
30 липня, 15:58
На окупованих територіях України російський спецназ затримав 25 місцевих жителів. Їх звинувачують у «пособництві ЗСУ». Фото: ТАРС Російські силовики затримали 25 «пособників ЗСУ» на окупованих територіях України
30 липня, 15:29
Жителя Луганська звинувачують у «фінансуванні тероризму» Фото: скрин з відео За донати «Азову» затримали жителя окупованого Луганська
30 липня, 13:14
В окупованій Горлівці Донецької області через атаку дрона загинув вагоновожатий. Фото: ASTRA / Telegram В окупованій Горлівці через удар безпілотника загинув вагоновожатий
30 липня, 10:21
Прорив дамби у російській Карелії. Фото: кадр із відео У російській Карелії прорвало дамбу: зруйновані будинки, є загиблий і зниклі безвісти
29 липня, 13:17
Затримання росіянина, якого окупанти звинувачують у плануванні підриву авто Міноборони РФ на Донеччині. Фото: кадр із відео На Донеччині ФСБ затримала росіянина: окупанти його звинувачують у плануванні підриву авто Міноборони РФ на замовлення ГУР
29 липня, 10:24

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір