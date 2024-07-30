На підступах до Торецька точаться бої: у DeepState повідомили, що початок битви за місто є питанням найближчого часу

Тривають бої на підступах до Торецького. Фото: DeepState

У Залізному та Північному на підступах до Торецька Донецької області тривають бої. Про це розповіли військові аналітики українського проєкту DeepState.



«Росіяни продовжують насичувати живою силою приватну та багатоквартирну забудову у цих населених пунктах. Найближчим часом ворог зосередить основні сили для захоплення териконів шахти імені Артема та шахти «Північна». Надалі вже спробує зайти до самого міста, а контроль над відвалами дасть значну перевагу», — йдеться у повідомленні.



За словами аналітиків, ЗС РФ б'ють по Торецьку за допомогою артилерії та КАБів. Їхнє завдання, зокрема — завдати максимальних пошкоджень забудові, щоб полегшити штурмові дії.



«Початок битви за Торецьк є питанням найближчого часу. На жаль, поки що немає успішного рецепта як протистояти такій кількості піхоти без втрат позицій», — заявили в DeepState.



Крім того, військові фахівці припустили, що російські загарбники після окупації Залізного можуть спробувати вдарити в тил українському угрупованню у Нью-Йорку. Це погіршить умови для оборони селища, а також поставить під загрозу оточення сили, що знаходяться східніше.



Раніше ми писали, що український Центр протидії дезінформації уточнив, що станом на 12.00 30 липня росіян у Торецьку немає.