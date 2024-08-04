Главное за день: В Луганске – прилеты у авиационного училища. Медали Украины на Олимпиаде

Политика



Президент Владимир Зеленский подтвердил получение Украиной истребителей F-16, а также сообщил, что украинские пилоты уже начали их использование.



Общество



Украинки Ярослава Магучих и Ирина Геращенко завоевали золотую и бронзовую медали соответственно в финале женских прыжков в высоту на Олимпийских играх 2024 в Париже. Легкоатлет Михаил Кохан завоевал бронзу Олимпийских игр в метании молота.



Из Гродовской и Новогродовской громад Донецкой области проведут принудительную эвакуацию семей с детьми, сообщает глава ОВА Вадим Филашкин. Всего должны эвакуировать в более безопасные регионы Украины 744 детей с их семьями.



Боевые действия



Согласно данным проекта DeepState, войска РФ продвинулись в Часов Яре Донецкой области. Также продолжаются бои у Новоселовки Первой и в Зализном. Официального подтверждения от Генштаба ВСУ этой информации пока нет.



Российские войска атаковали железнодорожную инфраструктуру в Полтавской области, были повреждены рельсы, контактная сеть, опоры и прочее. Из-за обстрела задержки некоторых поездов превысили 10 часов.



Утром российские войска обстреляли из артиллерии Украинск. Повреждено административное здание заведения здравоохранения и 6 частных жилых домов. Пострадавших и погибших нет.



В оккупированной Макеевке после ракетной атаки поднимается дым в Горняцком районе, сообщили очевидцы. Произошло падение обломков в Червоногвардейском районе города.



В захваченном Луганске местные жители сообщают о прилетах в районе бывшего военного авиационного училища штурманов и машиностроительного завода-100. Эти объекты российские войска используют в качестве своих баз, удары по ним наносятся не в первый раз. Глава группировки «ЛНР» Леонид Пасечник утверждает, что удары пришлись по складским помещениям, где находились цистерны с топливом, и по частному сектору.



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