Головне за день: У Луганську – прильоти біля авіаційного училища. Медалі України на Олімпіаді

Політика



Президент Володимир Зеленський підтвердив прибуття в Україну винищувачів F-16, а також повідомив, що українські пілоти вже розпочали їх використання.



Суспільство



Українки Ярослава Магучих та Ірина Геращенко здобули золоту та бронзову медалі відповідно у фіналі жіночих стрибків у висоту на Олімпійських іграх 2024 у Парижі. Легкоатлет Михайло Кохан здобув бронзу Олімпійських ігор у метанні молота.



З Гродівської та Новогродівської громад Донецької області проведуть примусову евакуацію сімей із дітьми, повідомляє голова ОВА Вадим Філашкін. Загалом мають евакуювати у безпечніші регіони України 744 дітей із їхніми сім'ями.



Бойові дії



Згідно з даними проекту DeepState, війська РФ просунулися в Часовому Яру Донецької області. Також тривають бої біля Новоселівки Першої та у Залізному. Офіційного підтвердження від Генштабу ЗСУ цієї інформації наразі немає.



Російські війська атакували залізничну інфраструктуру в Полтавській області, було пошкоджено рейки, контактну мережу, опори та інше. Через обстріл затримки деяких поїздів перевищили 10 годин.



Вранці російські війська обстріляли з артилерії Українськ. Пошкоджено адміністративну будівлю закладу охорони здоров'я та 6 приватних житлових будинків. Постраждалих та загиблих немає.



В окупованій Макіївці після ракетної атаки підіймався дим у Гірницькому районі, повідомили очевидці. Сталося падіння уламків у Червоногвардійському районі міста.



У захопленому Луганську місцеві жителі повідомили про прильоти у районі колишнього військового авіаційного училища штурманів та машинобудівного заводу-100. Ці об'єкти російські війська використовують як свої бази, удари по них завдаються не вперше. Голова угруповання «ЛНР» Леонід Пасічник стверджує, що удари припали по складських приміщеннях, де знаходилися цистерни з паливом, та по приватному сектору.



Дякуємо, що читаєте! Підписуйтесь щоб бути в курсі новин.



Більше інформації про війну, геополітику та гуманітарну ситуацію в розсилці від журналіста Олексія Мацукі.



Шановні читачі! Ми хочемо зробити нашу розсилку більш цікавою та корисною, тому просимо відповісти на кілька запитань.