Пограничники сбили российский БПЛА «Ланцет» в районе Серебрянского леса

Украинские пограничники сбили российский беспилотный барражирующий боеприпас «Ланцет» в районе Серебрянского леса Луганской области. Об этом сообщили в пресс-службе бригады «Помста».



Как отмечается, военнослужащие из мобильной огневой группы открыли огонь по воздушной цели из стрелкового оружия и обезвредили российский БПЛА.



Справка



Ланцет — беспилотный/барражирующий боеприпас, разработанный российской компанией ZALA; главным конструктором называют Александра Захарова. Впервые «Ланцет» был представлен в июне 2019 года во время военной выставки «Армия-2019», проходившей в Москве.



Ранее мы писали, что подразделения ПВО Сухопутных войск Украины уничтожили более 400 воздушных целей РФ в июле, как в тылу, так и вдоль линии боевого соприкосновения.