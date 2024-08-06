Прикордонники збили російський БПЛА «Ланцет» у районі Серебрянського лісу

Українські прикордонники збили російський безпілотний баражуючий боєприпас в районі Серебрянського лісу Луганської області. Про це повідомили у пресслужбі бригади «Помста».



Як зазначається, військовослужбовці з мобільної вогневої групи відкрили вогонь з повітряної мети зі стрілецької зброї та знешкодили російський БПЛА.



Довідка



Ланцет — безпілотний/баражувальний боєприпас, розроблений російською компанією ZALA; Головним конструктором називають Олександра Захарова. Вперше «Ланцет» було представлено у червні 2019 року під час військової виставки «Армія-2019», що проходила у Москві.



Раніше ми писали, що підрозділи ППО Сухопутних військ України знищили понад 400 повітряних цілей РФ у липні, як у тилу, так і вздовж лінії бойового зіткнення.