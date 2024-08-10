Тіла двох дівчаток ідентифікували після обстрілу гіпермаркету у Костянтинівці

Серед загиблих у Костянтинівці Донецької області ідентифіковано 2 дітей. Про це повідомили у обласній прокуратурі.



Станом на ранок 10 серпня ідентифіковано тіла 2 загиблих дітей — це дівчатка 9 та 11 років. Продовжуються експертизи щодо встановлення особистостей ще 6 осіб, у тому числі ймовірно, 1 дитини.



Правоохоронці проводять розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

9 серпня 2024 року об 11:05 російські окупанти завдали авіаудару, ймовірно, ракетою «Х-38». Попадання відбулося місцевим торговим центром, де знаходилися продовольчі та господарські магазини.



Троє дітей, ймовірно, загинули внаслідок удару російських військ по супермаркету в Костянтинівці. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Серед загиблих, ймовірно, є троє дітей, проте тіла сильно пошкоджені та точно встановить лише експертиза. Серед поранених 1 людина перебуває у важкому стані — її доставили на лікування до Дніпра, решта отримують медичну допомогу на території області», — повідомив Філашкін.