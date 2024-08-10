За сутки войска РФ обстреляли Донецкую область более 2,8 тысяч раз

В течение суток российские оккупанты обстреляли Донецкий регион 2 849 раз. В полиции сообщили, что под удар попали 11 населенных пунктов, поврежден 61 гражданский объект.
По Константиновке войска РФ ударили ракетой «Х-38», РСЗО «Смерч» и артиллерией. В результате обстрелов погибли 14 человек, еще 42 получили ранения.
В Селидово в результате удара FPV-дроном ранен мирный житель, повреждено гражданское авто. Это произошло после полуночи.
В Северске мирный житель ранен артиллерией.
Русин Яр войска РФ накрыли из РСЗО «Смерч» — разрушено 6 частных домов, дом культуры, электросеть.
В Горняке артиллерийскими снарядами повреждено предприятие.
Кроме того, стало известно о погибшем в Торецке, который скончался в результате обстрела 8 августа.