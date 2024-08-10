За добу війська РФ обстріляли Донецьку область понад 2,8 тисячі разів

Протягом доби російські окупанти обстріляли Донецький регіон 2849 разів. У поліції повідомили, що під удар потрапили 11 населених пунктів, пошкоджено 61 цивільний об'єкт.

По Костянтинівці війська РФ вдарили ракетою «Х-38», РСЗВ «Смерч» та артилерією. Внаслідок обстрілів загинули 14 людей, ще 42 дістали поранень.

У Селидовому внаслідок удару FPV-дроном поранено мирного жителя, пошкоджено цивільне авто. Це сталося після опівночі.



У Сіверську мирного мешканця поранено артилерією.



Русин Яр війська РФ накрили із РСЗВ «Смерч» — зруйновано 6 приватних будинків, будинок культури, електромережу.



У Гірнику артилерійськими снарядами пошкоджено підприємство.



Крім того, стало відомо про загиблого у Торецьку, який помер внаслідок обстрілу 8 серпня.