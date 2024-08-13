Унаслідок авіаудару РФ пошкоджено лінію електромережі та будівлю лікарні в Сумах — ОВА

Сьогодні, 13 серпня, внаслідок ракетно-авіаційного удару РФ зазнала поранень одна людина, також пошкоджено лінію електромережі, газопровід, будівлю лікарні та кілька автомобілів. Про це йдеться у звіті Сумської ОВА.



«Без електро та газопостачання залишилася частина населення міста Суми. На місці працюють усі необхідні служби. Наслідки ворожої атаки ліквідуються», - заявили в обласній військовій адміністрації.



Нагадаємо, у Торецьку та Костянтинівці під російським вогнем загинули двоє людей.