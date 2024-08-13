З окупованих територій повернули ще шістьох дітей

З окупації повернули дітей. Фото6 Дмитро Лубинець

На підконтрольну Україні територію вдалося повернути ще шістьох дітей, які проживали в окупації — на Херсонщині та в Запорізькій області. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.



«Сім'ї з дітьми із Запорізької та Херсонської областей зараз у безпеці, якої дуже не вистачало», — зазначив він.

Омбудсен заявив, що, за словами батьків, їхніх дітей змушували відвідувати російську школу та відзначати російські свята, тиснули, щоб громадяни України отримали документи російського зразка.



Крім того, до їхніх будинків вривалися озброєні росіяни, які здійснювали безпідставні обшуки.



Раніше ми писали, що на територію України повернули 24-річну дівчину з інвалідністю, вона жила на тимчасово окупованій території Донеччини.