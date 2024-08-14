Без света остаются почти 140 населенных пунктов Донецкой области

По состоянию на утро 14 августа в населенных пунктах Донецкой области без электроснабжения остаются 79,2 тыс. абонентов в 138 населенных пунктах. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Украины.



«На утро остаются без напряжения 138 населенных пунктов — всего 79,2 тысячи абонентов», — говорится в сообщении.



В ведомстве отметили, что в результате российских обстрелов за 13 августа обесточены 3,2 тысячи абонентов в одном населенном пункте. Свет появился у 3,3 тыс. абонентов.



Ранее мы писали, что в Константиновке и Дружковке Донецкой области 14 августа не будет водоснабжения. Причина — ремонт насосной станции.