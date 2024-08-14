Без світла залишаються майже 140 населених пунктів Донецької області

Станом на ранок 14 серпня у населених пунктах Донецької області без електропостачання залишаються 79,2 тис. абонентів у 138 населених пунктах. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства енергетики України.



«На ранок залишаються без напруги 138 населених пунктів — всього 79,2 тис. абонентів», — йдеться в повідомленні.



У відомстві зазначили, що внаслідок російських обстрілів за 13 серпня знеструмлено 3,2 тисячі абонентів в одному населеному пункті. Світло з'явилося у 3,3 тис. абонентів.



Раніше ми писали, що у Костянтинівці та Дружківці Донецької області 14 серпня не буде водопостачання. Причина – ремонт насосної станції.