Українські військові почали використовувати у Курській області «найкращий у світі» танк

«Найкращий у світі» танк Т-90М українські військові використовують у Курській області. Фото: Wikipedia

Журналіст французького агентства новин AFP зняв російський танк Т-90М, на борт якого був нанесений білий трикутник – тактичний знак участі техніки в операції ЗСУ в Курській області. Цей танк Володимир Путін називав «найкращим у світі».

Фото танка зробив 14 серпня журналіст AFP Роман Пілепей. Воно зроблено в Сумській області України, поряд із російським кордоном. Про те, що на знімку саме Т-90М, пише аккаунт OSINTtechnical у соцмережі X. Також це підтверджують російські Z-канали «Військовий інформатор» та «Білоруський силовик».

Captured Russian T-90M MBT, now in Ukrainian service, entering Kursk Oblast as part of the Ukrainian offensive into Russia. https://t.co/jxiAO0jF9b — OSINTtechnical (@Osinttechnical) August 15, 2024

На танк нанесено білий трикутник — новий тактичний знак, який з'явився на українській техніці, яка бере участь у вторгненні до Курської області.

Т-90М — модифікація російського танка Т-90, прийнята на озброєння у 2020 році.

У 2023 році його хвалив Володимир Путін: «Ось зараз можна сказати, що Т-90 "Прорив" — найкращий танк у світі. Він тільки на позицію виходить — усе. Там нема кому й нічого робити. Він б'є далі, точніше. І захищеність вища», — казав він.

За час війни ЗСУ захопили не менше п'яти таких танків, свідчать дані проєкту Oryx. А всього Росія втратила щонайменше 103 таких танків. Oryx веде підрахунок втраченої сторонами техніки.