Українські військові почали використовувати у Курській області «найкращий у світі» танк

Журналіст французького агентства новин AFP зняв російський танк Т-90М, на борт якого був нанесений білий трикутник – тактичний знак участі техніки в операції ЗСУ в Курській області. Цей танк Володимир Путін називав «найкращим у світі».

Фото танка зробив 14 серпня журналіст AFP Роман Пілепей. Воно зроблено в Сумській області України, поряд із російським кордоном. Про те, що на знімку саме Т-90М, пише аккаунт OSINTtechnical у соцмережі X. Також це підтверджують російські Z-канали «Військовий інформатор» та «Білоруський силовик».

