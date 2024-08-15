Ахметов продает свои самолеты — СМИ

Украинский олигарх Ринат Ахметов выставил на продажу три своих самолета. Об этом сообщает «Украинская правда», ссылаясь на источники и пресс-службу Ахметова.



Речь идет о Falcon 7x — M-SCMG, Falcon 7x — P4-SCM и частном Airbus A319-133X (CJ) - P4-RLA.



Все три самолета были приобретены более десяти лет назад. Стоимость Falcon 7x составляла около 100 миллионов долларов, а Airbus мог стоить почти 80 миллионов долларов.



Самолеты зарегистрированы Британских Виргинских островах и Арубе. По данным издания продаются все самолеты, которые есть во владении украинского бизнесмена.