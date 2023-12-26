Компания энергетических продуктов Ахметова начала торговать зерном

Компания «Д.Трейдинг», которая осуществляет торговлю энергетическими продуктами: электроэнергией, газом, газовым конденсатом, углем — начала торговлю зерном. Об этом сообщил глава компании Дмитрий Маляр.



«Первое соглашение, заключенное на внутреннем рынке, открывает новую страницу в истории компании. Первая тысяча тонн отгружена клиенту. Это первый практический шаг компании в новом трейдинговом направлении», — добавил Маляр.



Отмечается, что «Д.Трейдинг» уже работает в Одессе, а конечным бенефициаром компании является Ринат Ахметов. Ранее стало известно, что уже 302 судна экспортировали продукцию украинских аграриев и другие грузы в 24 страны мира.