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Ахметов продає свої літаки — ЗМІ

15 серпня 2024, 23:22

Ахметов продає свої літаки — ЗМІ

Ахметов продає свої літаки — ЗМІ

Український олігарх Рінат Ахметов виставив на продаж три свої літаки. Про це повідомляє «Українська правда», посилаючись на джерела та пресслужбу Ахметова.

Йдеться про Falcon 7x — M-SCMG, Falcon 7x — P4-SCM і приватний Airbus A319-133X (CJ) — P4-RLA.

Усі три літаки було придбано понад десять років тому. Вартість Falcon 7x складала близько 100 мільйонів доларів, а Airbus міг коштувати майже 80 мільйонів доларів.

 Літаки зареєстровані на Британських Віргінських островах та Арубі. За даними видання, продаються всі літаки, які є у володінні українського бізнесмена. 

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