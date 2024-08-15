Ахметов продає свої літаки — ЗМІ

Український олігарх Рінат Ахметов виставив на продаж три свої літаки. Про це повідомляє «Українська правда», посилаючись на джерела та пресслужбу Ахметова.



Йдеться про Falcon 7x — M-SCMG, Falcon 7x — P4-SCM і приватний Airbus A319-133X (CJ) — P4-RLA.



Усі три літаки було придбано понад десять років тому. Вартість Falcon 7x складала близько 100 мільйонів доларів, а Airbus міг коштувати майже 80 мільйонів доларів.



Літаки зареєстровані на Британських Віргінських островах та Арубі. За даними видання, продаються всі літаки, які є у володінні українського бізнесмена.