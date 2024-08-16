В Курской области идут бои за село Малая Локня — ВСУ продвигаются

Вооруженные силы Украины продвинулись вперед на 1-3 км на разных направлениях в Курской области с начала текущих суток. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский в докладе президенту Украины Владимиру Зеленскому сегодня вечером.



«Войска наступательной группировки продолжают ведение боев, имеют продвижение на некоторых направлениях от одного до трех километров в сторону противника. Вдоль всей линии фронта продолжаются бои. В целом ситуация контролируемая», — сказал Сырский.



Главнокомандующий ВСУ сообщил о ведении боев возле села Малая Локня Суджанского района Курской области и сообщил о взятии российских военнослужащих в плен.



По его словам, генерал-майор Эдуард Москалев уже приступил к работе в должности руководителя военной комендатуры, созданной на подконтрольной ВСУ территории Курской области.



«Всем обеспечены. Система логистики работает без сбоев. Москалев приступил к выполнению своих обязанностей», — сказал Сырский.

Напомним, за последние два-три дня зона присутствия украинских войск в Курской области увеличилась.

Тем временем Россия активизирует атаки на Донетчине в ответ на прорыв ВСУ в Курскую область.