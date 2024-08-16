У Курській області точаться бої за село Мала Локня — ЗСУ просуваються

Збройні сили України просунулися вперед на 1-3 км на різних напрямках у Курській області з початку поточної доби. Про це повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський у доповіді президенту України Володимиру Зеленському ввечері 16 серпня.



«Війська наступального угруповання продовжують ведення боїв, мають просування на деяких напрямках від одного до трьох кілометрів у бік супротивника. Уздовж усієї лінії фронту тривають бої. Загалом ситуація контрольована», — сказав Сирський.



Головнокомандувач ЗСУ повідомив про ведення боїв біля села Мала Локня Суджанського району Курської області та повідомив про взяття російських військовослужбовців у полон.



За його словами, генерал-майор Едуард Москальов уже розпочав роботу на посаді керівника військової комендатури, створеної на підконтрольній ЗСУ території Курської області.



«Усім забезпечені. Система логістики працює без збоїв. Москальов розпочав виконання своїх обов'язків», — сказав Сирський.

Нагадаємо, за останні два-три дні зона присутності українських військ у Курській області збільшилася.



Тим часом Росія активізує атаки на Донеччині у відповідь на прорив ЗСУ у Курську область.